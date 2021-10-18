У Нафтогазі запевнили, що забезпечать достатній ресурс газу для населення

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“Нафтогаз України”, як національна компанія, забезпечить достатній ресурс газу для таких категорій споживачів, як населення, як напряму так і через теплокомуненерго, для бюджетних, комунальних організацій, релігійних установ — там, де, на жаль, зараз ми бачимо певні кризові явища на ринку, коли ненадійні приватні постачальники приводять своїх клієнтів і не постачають достатні обсяги газу“, — сказав Вітренко.

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Зі слів очільника НАК, щодо такої категорії споживачів, як промисловість — все залежить від попиту.

“Тобто, якщо буде попит з боку промисловості за ринковою ціною, то Нафтогаз як постачальник останньої надії (ми ще маємо такий офіційний статус) забезпечимо всі необхідні обсяги. Якщо не буде попиту, то не буде і потрібно забезпечувати якісь додаткові обсяги до такої категорії, як промисловість”, — додав він.

Додамо

На межі старту опалювального сезону місцева влада з регіонів почала сигналізувати про надзвичайні ситуації з постачанням газу для закладів соціальної сфери та бюджетних установ.

Повідомлялося, що постачальники, які до зростання цін виграли торги і уклали договори на постачання палива, відмовляються це робити, адже це значно нижча ціна, яка є на ринку сьогодні. Тобто, попри те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7-8 гривень за кубометр, тепер виходить — за 30, вказували з регіонів.

Зокрема, наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом, ціна газу для населення становить 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетних установ — 13,6 грн. за 1 куб. м.

“Нафтогаз” підтвердив, що пропонує бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ — 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ — 16,8 грн).