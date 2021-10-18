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У Нафтогазі запевнили, що забезпечать достатній ресурс газу для населення

У Нафтогазі запевнили, що забезпечать достатній ресурс газу для населення

Київ • УНН

 • 20394 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Нафтогаз України забезпечить достатній ресурс газу для таких категорій споживачів, як населення. Про це сказав на брифінгу очільник НАК Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Нафтогаз України”, як національна компанія, забезпечить достатній ресурс газу для таких категорій споживачів, як населення, як напряму так і через теплокомуненерго, для бюджетних, комунальних організацій, релігійних установ — там, де, на жаль, зараз ми бачимо певні кризові явища на ринку, коли ненадійні приватні постачальники приводять своїх клієнтів і не постачають достатні обсяги газу“, — сказав Вітренко.

Деталі

Зі слів очільника НАК, щодо такої категорії споживачів, як промисловість — все залежить від попиту.

“Тобто, якщо буде попит з боку промисловості за ринковою ціною, то Нафтогаз як постачальник останньої надії (ми ще маємо такий офіційний статус) забезпечимо всі необхідні обсяги. Якщо не буде попиту, то не буде і потрібно забезпечувати якісь додаткові обсяги до такої категорії, як промисловість”, — додав він.

Додамо

На межі старту опалювального сезону місцева влада з регіонів почала сигналізувати про надзвичайні ситуації з постачанням газу для закладів соціальної сфери та бюджетних установ.

Повідомлялося, що постачальники, які до зростання цін виграли торги і уклали договори на постачання палива, відмовляються це робити, адже це значно нижча ціна, яка є на ринку сьогодні. Тобто, попри те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7-8 гривень за кубометр, тепер виходить — за 30, вказували з регіонів.

Зокрема, наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом, ціна газу для населення становить 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетних установ — 13,6 грн. за 1 куб. м.

“Нафтогаз” підтвердив, що пропонує бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ — 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ — 16,8 грн).

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