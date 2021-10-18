В Нафтогазе заверили, что обеспечат достаточный ресурс газа для населения

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"Нафтогаз Украины", как национальная компания, обеспечит достаточный ресурс газа для таких категорий потребителей, как население, как напрямую так и через теплокоммунэнерго, для бюджетных, коммунальных организаций, религиозных учреждений - там, где, к сожалению, сейчас мы видим определенные кризисные явления на рынке, когда ненадежные частные поставщики подводят своих клиентов и не поставляют достаточные объемы газа", - сказал Витренко.

Детали

По словам главы НАК, относительно такой категории потребителей, как промышленность - все зависит от спроса.

"То есть, если будет спрос со стороны промышленности по рыночной цене, то Нафтогаз, как поставщик последней надежды, (мы еще имеем такой официальный статус) обеспечим все необходимые объемы. Если не будет спроса, то не будет и нужно обеспечивать какие-то дополнительные объемы к такой категории, как промышленность", - добавил он.

Добавим

На рубеже старта отопительного сезона местные власти из регионов начали сигнализировать о чрезвычайных ситуациях с поставками газа для учреждений социальной сферы и бюджетных учреждений.

Сообщалось, что поставщики, которые до роста цен выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, ведь эта цена значительно ниже той, которая есть на рынке сегодня. То есть, несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, теперь получается - за 30, указывали из регионов.

В частности, в конце сентября Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины" Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетных учреждений - 13,6 грн. за 1 куб. м.

"Нафтогаз" подтвердил, что предлагает бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ - 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 грн).