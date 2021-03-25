У "Нафтогазі" визначились із тарифами на квітень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. НАК "Нафтогаз України" вже визначилася з цінами на пальне для прямих клієнтів. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав очільник компанії Андрій Коболєв, передає УНН.
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"Ми домоглися зростання нашої клієнтської бази з серпня попереднього року з 2% до 13%. Плануємо це робити і надалі. Своїм клієнтам, які були з нами цей сезон, збираємося запропонувати на квітень таку ж саму ціну, яка була в них і в березні. Таким чином ми закінчуємо опалювальний сезон стабільною ціною", – розповів глава "Нафтогазу".
Деталі
За словами Коболєва, це комерційна пропозиція компанії і це тактика боротьби за ринок конкуренції.
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"Що робитимуть інші постачальники, ми поки що не знаємо, нам самим цікаво. Але скоро дізнаємося. Завтра всі компанії оголошуватимуть свої ціни на квітень. Тобто ціна "Нафтогазу" буде 6,86 грн за куб. м. Тим клієнтам, які знаходяться з нами як клієнти в рамках механізму "Постачальник останньої надії", ціна становитиме 6,99 грн за куб. м", – пояснив Коболєв.
Контекст
З 1 січня ціна на газ для населення підвищилася, що обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.
На тлі протестів влада країни вирішила “терміново” вирішувати “тарифну” проблему.
Уже 13 січня, на засіданні Кабінету міністрів, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через пандемію та карантинні обмеження ціна на газ для населення зменшиться на 30% і становитиме 6,99 грн за метр кубічний.
18 січня Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що має знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діятиме з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року.