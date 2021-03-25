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21:00 • 46906 просмотра

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В "Нафтогазе" определились с тарифами на апрель

В "Нафтогазе" определились с тарифами на апрель

Киев  •  УНН

 • 57264 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" уже определилась с ценами на горючее для прямых клиентов. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава компании Андрей Коболев, передает УНН.

Цитата

"Мы добились роста нашей клиентской базы с августа прошлого года с 2% до 13%. Планируем это делать и в дальнейшем. Своим клиентам, которые были с нами этот сезон, собираемся предложить на апрель такую же цену, которая была у них и в марте. Таким образом мы заканчиваем отопительный сезон стабильной ценой", - рассказал глава "Нафтогаза".

Детали

По словам Коболева, это коммерческое предложение компании и это тактика борьбы за рынок конкуренции.

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"Что будут делать другие поставщики, мы пока не знаем, нам самим интересно. Но скоро узнаем. Завтра все компании будут объявлять свои цены на апрель. То есть цена "Нафтогаза" будет 6,86 грн за куб. м. Между клиентам, которые находятся с нами как клиенты в рамках механизма "Поставщик последней надежды", цена составит 6,99 грн за куб. м", - пояснил Коболев.

Контекст

С 1 января цена на газ для населения повысилась, что возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

На фоне протестов власти страны решили "срочно" решать "тарифную" проблему.

Уже 13 января, на заседании Кабинета министров, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за пандемии и карантина цена на газ для населения уменьшится на 30% и составит 6,99 грн за метр кубический.

18 января Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена будет действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года.

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