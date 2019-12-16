У Нафтогазі повідомили, чи існують наразі домовленності щодо транзиту газу з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У НАК “Нафтогаз” заявили, що домовленостей з російською стороною щодо транзиту газу на сьогодні немає, переговори продовжуються, пише УНН з посиланням на пресслужбу НАК.
“НАК „Нафтогаз України“ повідомляє, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року у переговорах з Газпромом на даний момент не досягнуто. Між сторонами тривають переговори як на експертному рівні, так і у тристоронньому форматі за участі представників Єврокомісії”, — вказано у повідомленні.
У НАК додали, що: “Про будь-які досягнуті домовленості компанія повідомить через офіційні джерела”.
Варто нагадати, що у Нафтогазі повідомили про “відносно успішні” переговори щодо газу з Росією.
На початку грудня, директор групи НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко на власній сторінці у Facebook повідомив, що завершився черговий раунд переговорів з “Газпромом” в контексті тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.