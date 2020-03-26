У Нафтогазі обіцяють повернути гроші за “газ про запас” у квітні-травні

“Газ про запас” — це був продукт, який дозволяв українському споживачу за власні кошти купити газ за фіксовано низькою ціною влітку і бути впевненим, що, як би ціна не зросла, він не заплатить більше тієї ціни, по якій він купив газ. Ми так само чудово розуміємо в Нафтогазі, що ціноутворення на ринку буде в першому кварталі року тим чи іншим чином регулюватись, на нього буде впливати уряд України. І було б несправедливо карати тих клієнтів, які придбали газ про запас, а потім за певного рішення уряду ціна стала меншою ніж ціна купівлі“, — сказав Коболєв.

Тому, з його слів, в контракті на “газ про запас” передбачено пункт, що якщо ціна на ринку чи ціна, за якою Нафтогаз постачатиме газ, буде нижчою, ніж ціна “газу про запас”, різницю буде повернуто.

“Фактично наші споживачі отримали страховку... Нафтогаз виконає свою обіцянку, і ми через систему газзбутів повернемо вам ті гроші, які ви переплатили в порівнянні з діючою ціною... Гроші будуть повернені в кінці опалювального сезону. Тобто ми очікуємо що це буде зроблено наприкінці квітня — на початку травня. Я думаю що карантин на це не повинен вплинути і ми будемо зараз робити все для того, щоб повернення цих коштів було максимально швидко, цивілізовано і без якихось важких рухів для клієнтів”, — уточнив голова компанії.

Нагадаємо, раніше у Нафтогазі пояснили зниження ціни на газ для населення.