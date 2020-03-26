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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85808 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100471 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102637 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101878 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109966 просмотра

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5 марта, 13:05 • 98923 просмотра

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В Нафтогазе обещают вернуть деньги за "газ про запас" в апреле-мае

В Нафтогазе обещают вернуть деньги за "газ про запас" в апреле-мае

Киев  •  УНН

 • 33132 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинским потребителям, которые заплатили за “газ про запас” по цене, превышающей нынешнюю рыночную, разницу вернут в конце апреля-начале мая текущего года. Об этом заявил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Газ про запас” — это был продукт, который позволял украинскому потребителю за собственные средства купить газ по фиксировано низкой цене летом и быть уверенным, что, как бы цена не выросла, он не заплатит больше той цены, по которой он купил газ. Мы так же прекрасно понимаем в Нафтогазе, что ценообразование на рынке будет в первом квартале года тем или иным образом регулироваться, на него будет влиять правительство Украины. И было бы несправедливо наказывать тех клиентов, которые приобрели газ про запас, а потом при определенном решение правительства цена стала меньше, чем цена покупки“, — сказал Коболев.

Поэтому, по его словам, в контракте на “газ про запас” предусмотрен пункт, что если цена на рынке или цена, по которой Нафтогаз будет поставлять газ, будет ниже, чем цена “газа про запас”, разница будет возвращена.

“Фактически наши потребители получили страховку ... Нафтогаз выполнит свое обещание, и мы через систему газосбыта вернем вам те деньги, которые вы переплатили по сравнению с действующей ценой ... Деньги будут возвращены в конце отопительного сезона. То есть мы ожидаем, что это будет сделано в конце апреля — начале мая. Я думаю, что карантин на это не должен повлиять и мы будем сейчас делать все для того, чтобы возвращение этих средств было максимально быстро, цивилизованно и без каких-либо тяжелых движений для клиентов”, — уточнил глава компании.

Напомним, ранее в Нафтогазе объяснили снижение цены на газ для населения.

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