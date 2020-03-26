В Нафтогазе обещают вернуть деньги за "газ про запас" в апреле-мае

“Газ про запас” — это был продукт, который позволял украинскому потребителю за собственные средства купить газ по фиксировано низкой цене летом и быть уверенным, что, как бы цена не выросла, он не заплатит больше той цены, по которой он купил газ. Мы так же прекрасно понимаем в Нафтогазе, что ценообразование на рынке будет в первом квартале года тем или иным образом регулироваться, на него будет влиять правительство Украины. И было бы несправедливо наказывать тех клиентов, которые приобрели газ про запас, а потом при определенном решение правительства цена стала меньше, чем цена покупки“, — сказал Коболев.

Поэтому, по его словам, в контракте на “газ про запас” предусмотрен пункт, что если цена на рынке или цена, по которой Нафтогаз будет поставлять газ, будет ниже, чем цена “газа про запас”, разница будет возвращена.

“Фактически наши потребители получили страховку ... Нафтогаз выполнит свое обещание, и мы через систему газосбыта вернем вам те деньги, которые вы переплатили по сравнению с действующей ценой ... Деньги будут возвращены в конце отопительного сезона. То есть мы ожидаем, что это будет сделано в конце апреля — начале мая. Я думаю, что карантин на это не должен повлиять и мы будем сейчас делать все для того, чтобы возвращение этих средств было максимально быстро, цивилизованно и без каких-либо тяжелых движений для клиентов”, — уточнил глава компании.

Напомним, ранее в Нафтогазе объяснили снижение цены на газ для населения.