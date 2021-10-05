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У НАБУ заявили, що вивчають транзакції "ПриватБанку", які згадані у Pandora Papers

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України досліджують транзакції “ПриватБанку”, які згадані у міжнародному журналістському розслідуванні Pandora Papers, в межах українського розслідування справи щодо банку. Про це журналісту УНН повідомили в НАБУ.

Цитата

“Детективи НАБУ в межах розслідування так званої „справи ПриватБанку“ досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, в тому числі й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів. За результатами буде ухвалено рішення згідно з законодавством”, — повідомила в НАБУ.

Доповнення

Раніше Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, що вийшло під назвою Pandora Papers. З її слів, інформація, що має стосунок до діяльності “Приватбанку”, для працівників правоохоронної системи не стала сюрпризом.

Контекст

Розслідування Pandora Papers викрило, що 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, включно з президентом України Володимиром Зеленським, пов’язані з компаніями в офшорних юрисдикціях, у яких мінімізуються податки.

Так, за даними журналістів, навесні 2019 року, за місяць до перемоги на президентських виборах, Зеленський продав 25% акцій офшорній компанії Maltex, бенефіціарним власником якої був майбутній президент України. Покупцем став його близький соратник і партнер по бізнесу Сергій Шефір. Після перемоги Зеленського Шефір став помічником президента, нещодавно на нього було скоєно замах.

Станом на червень 2019 року Шефір, вже будучи помічником президента, залишався бенефіціарним власником Maltex, випливає з Pandora Papers.

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