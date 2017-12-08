У НАБУ заявили, що обшук у Мін'юсті був законним
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Національному антикорупційному бюро заявили, що законність обшуку у службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції України підтверджено ухвалою, яку виніс слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва, передає УНН із посиланням на прес-службу НАБУ.
“Обшук, який детективи НАБУ 8 грудня 2017 року проводили у службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції України, з метою врятування доказів у кримінальному провадженні, був законним. Це підтверджено ухвалою, яку сьогодні виніс слідчий суддя Солом’янського районного суду міста Києва”, — зазначили в НАБУ.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України порушила справу після заяви про кримінальне правопорушення працівників Національного антикорупційного бюро, які проводили обшуки в будівлі Мін’юсту.
Як зазначили у відомстві, слідчі дії детективів НАБУ в Мін’юсті, які проходили відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, були проведені з метою врятування документів, які мали ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
“Йшлося про документи, які Мінюст мав надати НАБУ на виконання рішення суду”, — зазначили в НАБУ.
НАБУ та САП, “з огляду на суспільний резонанс та з метою запобігання маніпуляціям”, опублікували також на своїй сторінці у Facebook фото та фрагменти відео слідчих дій, проведених 8 грудня у Міністерстві юстиції України.
Як повідомляв УНН, 8 грудня співробітники НАБУ влаштували обшуки у будівлі Міністерства юстиції України.