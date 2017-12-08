В НАБУ заявили, что обыск в Минюсте был законным
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что законность обыска в служебном кабинете одного из чиновников Министерства юстиции Украины подтверждено постановлением, которое вынес судья Соломенского районного суда города Киева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Обыск, который детективы НАБУ 8 декабря 2017 года проводили в служебном кабинете одного из чиновников Министерства юстиции Украины, с целью спасения доказательств в уголовном производстве, был законным. Это подтверждено постановлением, которое сегодня вынес следователь судья Соломенского районного суда города Киева", - отметили в НАБУ.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины возбудила дело после заявления об уголовном правонарушении работников Национального антикоррупционного бюро, проводили обыски в здании Минюста.
Как отметили в ведомстве, следственные действия детективов НАБУ в Минюсте, которые проходили в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины, были проведены с целью спасения документов, которые имели признаки вещественных доказательств в уголовном производстве.
"Речь шла о документах, которые Минюст должен предоставить НАБУ во исполнение решения суда", - отметили в НАБУ.
НАБУ и САП, "учитывая общественный резонанс и с целью предотвращения манипуляциям", опубликовали также на своей странице в Facebook фото и фрагменты видео следственных действий, проведено 8 декабря в Министерстве юстиции Украины.
Как сообщал УНН, 8 декабря сотрудники НАБУ устроили обыски в здании Министерства юстиции Украины.