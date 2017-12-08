В НАБУ заявили, что обыск в Минюсте был законным

"Обыск, который детективы НАБУ 8 декабря 2017 года проводили в служебном кабинете одного из чиновников Министерства юстиции Украины, с целью спасения доказательств в уголовном производстве, был законным. Это подтверждено постановлением, которое сегодня вынес следователь судья Соломенского районного суда города Киева", - отметили в НАБУ.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины возбудила дело после заявления об уголовном правонарушении работников Национального антикоррупционного бюро, проводили обыски в здании Минюста.



Как отметили в ведомстве, следственные действия детективов НАБУ в Минюсте, которые проходили в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины, были проведены с целью спасения документов, которые имели признаки вещественных доказательств в уголовном производстве.

"Речь шла о документах, которые Минюст должен предоставить НАБУ во исполнение решения суда", - отметили в НАБУ.

НАБУ и САП, "учитывая общественный резонанс и с целью предотвращения манипуляциям", опубликовали также на своей странице в Facebook фото и фрагменты видео следственных действий, проведено 8 декабря в Министерстве юстиции Украины.

Как сообщал УНН, 8 декабря сотрудники НАБУ устроили обыски в здании Министерства юстиции Украины.