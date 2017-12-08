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В НАБУ заявили, что обыск в Минюсте был законным

В НАБУ заявили, что обыск в Минюсте был законным

Киев  •  УНН

 • 11217 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что законность обыска в служебном кабинете одного из чиновников Министерства юстиции Украины подтверждено постановлением, которое вынес судья Соломенского районного суда города Киева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Обыск, который детективы НАБУ 8 декабря 2017 года проводили в служебном кабинете одного из чиновников Министерства юстиции Украины, с целью спасения доказательств в уголовном производстве, был законным. Это подтверждено постановлением, которое сегодня вынес следователь судья Соломенского районного суда города Киева", - отметили в НАБУ.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины возбудила дело после заявления об уголовном правонарушении работников Национального антикоррупционного бюро, проводили обыски в здании Минюста.

Как отметили в ведомстве, следственные действия детективов НАБУ в Минюсте, которые проходили в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины, были проведены с целью спасения документов, которые имели признаки вещественных доказательств в уголовном производстве.

"Речь шла о документах, которые Минюст должен предоставить НАБУ во исполнение решения суда", - отметили в НАБУ.

НАБУ и САП, "учитывая общественный резонанс и с целью предотвращения манипуляциям", опубликовали также на своей странице в Facebook фото и фрагменты видео следственных действий, проведено 8 декабря в Министерстве юстиции Украины.

Как сообщал УНН, 8 декабря сотрудники НАБУ устроили обыски в здании Министерства юстиции Украины.

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