У НАБУ за жовтень повідомили про підозру близько 20 особам
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України в жовтні розпочали розслідування у 88 кримінальних провадженнях та повідомили про підозру 18 особам. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Детективи НАБУ розпочали розслідування у 88 кримінальних провадженнях та повідомили про підозру 18 особам. Прокурори САП скерували до суду шість обвинувальних актів стосовно дев’ятьох осіб. Такими є ключові показники роботи антикорупційних органів за жовтень 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Так, детективи повідомили про підозру у вчиненні, підслідних НАБУ злочинів, зокрема таким особам:
• директору одного з підприємств Ігорю Алєксєєву, який запропонував 4,2 млн грн голові ОДА за вирішення питання про зміну бюджетних видатків (ч.3 ст.369 КК України);
• в.о. генерального директора ДП "Первомайськвугілля" Артуру Мірумяну, директору відокремленого підрозділу ВП "Шахта "Золоте" (державне підприємство), двом директорам комерційних компаній, яким інкримінується розкрадання понад 14 млн грн, виділених на попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв’язку з затопленням шахт на Луганщині (ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України).
Також упродовж попереднього місяця НАБУ та САП завершили досудове розслідування низки кримінальних проваджень. Серед них провадження за такими фактами:
• зловживання службовим становищем колишнім начальником одного з відділів Управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України;
• заволодіння майном держави (природним газом) в особі НАК "Нафтогаз України" вартістю понад 729,8 млн грн;
• завдання 131 млн грн шкоди територіальній громаді Одеси;
• вимагання та отримання керівником міжрегіонального управління Мін’юсту неправомірної вигоди від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань;
• безпідставного отримання народним депутатом України VIII скликання понад 937 тис. грн компенсації вартості оренди житла;
• зловживання посадовців ПАТ "Черкасиобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго" та ПрАТ "ХК "Енергомережа".
Нагадаємо, директору приватної компанії (ТОВ) повідомили про підозру у співучасті в організації надання хабара колишньому посадовцю відокремленого підрозділу ДП “НАЕК “Енергоатом” Ігорю Орлову.