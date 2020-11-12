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В НАБУ за октябрь сообщили о подозрении около 20 лицам

В НАБУ за октябрь сообщили о подозрении около 20 лицам

Киев  •  УНН

 • 11931 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в октябре начали расследование по 88 уголовным производствам и сообщили о подозрении 18 лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Детективы НАБУ начали расследование по 88 уголовным производствам и сообщили о подозрении 18 лицам. Прокуроры САП направили в суд шесть обвинительных актов в отношении девяти человек. Таковы ключевые показатели работы антикоррупционных органов за октябрь 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, детективы сообщили о подозрении в совершении, подследственных НАБУ преступлений, в том числе следующим лицам:

• директору одного из предприятий Игорю Алексееву, который предложил 4,2 млн грн главе ОГА за решение вопроса об изменении бюджетных расходов (ч.3 ст.369 УК Украины);

• и.о. генерального директора ГП "Первомайскуголь" Артуру Мирумяну, директору обособленного подразделения ОП "Шахта "Золотое" (государственное предприятие), двум директорам коммерческих компаний, которым инкриминируется хищение более 14 млн грн, выделенных на предупреждение чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт в Луганской области (ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины).

Также в течение предыдущего месяца НАБУ и САП завершили досудебное расследование ряда уголовных производств. Среди них производства по таким фактам:

• злоупотребление служебным положением бывшим начальником одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины;

• завладение имуществом государства (природным газом) в лице НАК "Нафтогаз Украины" стоимостью более 729,8 млн грн;

• нанесение 131 млн грн ущерба территориальной общине Одессы;

• вымогательство и получение руководителем межрегионального управления Минюста неправомерной выгоды от подчиненных ему руководителей учреждений исполнения наказаний;

• неосновательного получения народным депутатом Украины VIII созыва более 937 тыс. грн компенсации стоимости аренды жилья;

• злоупотребление должностных лиц ПАО "Черкассыоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго" и ЗАО "ХК "Энергосети".

Напомним, директору частной компании (ООО) сообщили о подозрении в соучастии в организации дачи взятки бывшему чиновнику обособленного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом" Игорю Орлову.

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