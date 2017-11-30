У НАБУ є агенти, які призначені поза конкурсом і не мають права працювати - Луценко

"Ми всі вірили (і я вірив), що всі працівники НАБУ пройшли на посади через чистилище конкурсів. Але виявляється, що ні. Десятки з них працюють як негласні штатні співробітники, отримують зарплати, проводять оперативні наради, допущені до відповідних секретних документів", - сказав Луценко.

Він зазначив, що дізнався про це нещодавно і випадково.

"Під час законного прослуховування, як плануються операції НАБУ, я з подивом дізнався, що агентами НАБУ – штатними негласними співробітниками є люди, які всупереч закону не проходили конкурс. Які всупереч закону не допущені до секретної інформації, але при цьому здійснюють прослуховування і читають данні, які носять гриф секретності. Я сьогодні вказував на це керівництву НАБУ і думаю, що воно зробить висновки", - зазначив генпрокурор.

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