В НАБУ есть агенты, которые назначены вне конкурса и не имеют права работать - Луценко

"Мы все верили (и я верил), что все работники НАБУ прошли на должности через чистилище конкурсов. Но оказывается, что нет. Десятки из них работают как негласные штатные сотрудники получают зарплаты, проводят оперативные совещания, допущенные к соответствующим секретным документам", - сказал Луценко.

Он отметил, что узнал об этом недавно и случайно.

"Во время законного прослушивания, как планируются операции НАБУ, я с удивлением узнал, что агентами НАБУ - штатными негласными сотрудниками являются люди, которые вопреки закону не проходили конкурс. Какие вопреки закону не допущены к секретной информации, но при этом осуществляют прослушивание и читают данные, которые носят гриф секретности. Я сегодня указывал на это руководству НАБУ и думаю, что оно сделает выводы", - отметил генпрокурор.

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