У НАБУ цього тижня допитували Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У понеділок, 23 вересня, в Національному бюро розслідувань України відбувся допит п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це в ефірі Радио НВ повідомив заступник Генпрокурора, керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає УНН.
"У нас в понеділок був на допиті п’ятий президент України. Ми з цього не робили сенсацію. Прийшов на допит, допитали в НАБУ. Йшла нормальна юридична розмова і робота, без піару, публікацій, публічних повісток", - сказав Холодницький.
Проте, заступник Генпрокурора не повідомив, у якій саме справі допитували Порошенка.
"Це я вам не скажу зараз. Це таємниця слідства. Але наголошую на тому, що наша робота це, перш за все, була робота юридична, а не піар", - сказав Холодницький.
Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко знову не з’явився на допит у ДБР.