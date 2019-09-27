В НАБУ этой неделе допрашивали Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В понедельник, 23 сентября, в Национальном бюро расследований Украины состоялся допрос пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом в эфире Радио НВ сообщил заместитель Генпрокурора, руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНН.
"У нас в понедельник был на допросе пятый президент Украины. Мы из этого не делали сенсацию. Пришел на допрос, допросили в НАБУ. Шел нормальный юридический разговор и работа, без пиара, публикаций, публичных повесток", - сказал Холодницкий.
Однако, замгенпрокурора не сообщил, по какому именно делу допрашивали Порошенко.
"Это я вам не скажу сейчас. Это тайна следствия. Но подчеркиваю, что наша работа это, прежде всего, была работа юридическая, а не пиар", - сказал Холодницкий.
Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР.