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У НАБУ спростували слова Луценка щодо відсутності "війни"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України спростували кілька тез із виступу Генерального прокурора України Юрія Луценка із його виступу у ВР. Зокрема йдеться про "війну між відомствами" та "розсекречення агентів", передає УНН із посиланням на повідомлення НАБУ у Facebook.

Перша теза Луценка, на яку звернули увагу у НАБУ, стосується "відсутності війни" між Бюро та ГПУ.

Наступна теза, яку спростовує Бюро, стосується того, що "у ГПУ ніхто не розсекречував так званих агентів НАБУ".

Чергова "Неправда від Генпрокурора", як зазначають у Бюро, стосується повернення НАБУ до Держбюджету у рамках спецконфіскації 26 тис. грн.

Раніше Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав міфом "війну" між Генеральною прокуратурою України та Національним антикорупційним бюро України.

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