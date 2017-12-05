У НАБУ спростували слова Луценка щодо відсутності "війни"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України спростували кілька тез із виступу Генерального прокурора України Юрія Луценка із його виступу у ВР. Зокрема йдеться про "війну між відомствами" та "розсекречення агентів", передає УНН із посиланням на повідомлення НАБУ у Facebook.
Перша теза Луценка, на яку звернули увагу у НАБУ, стосується "відсутності війни" між Бюро та ГПУ.
Наступна теза, яку спростовує Бюро, стосується того, що "у ГПУ ніхто не розсекречував так званих агентів НАБУ".
Чергова "Неправда від Генпрокурора", як зазначають у Бюро, стосується повернення НАБУ до Держбюджету у рамках спецконфіскації 26 тис. грн.
Раніше Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав міфом "війну" між Генеральною прокуратурою України та Національним антикорупційним бюро України.