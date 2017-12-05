В НАБУ опровергли слова Луценко об отсутствии "войны"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины опровергли несколько тезисов из выступления Генерального прокурора Украины Юрия Луценко с его выступления в ВР. В частности речь идет о "войне между ведомствами" и "рассекречивании агентов", передает УНН со ссылкой на сообщение НАБУ в Facebook.
Первый тезис Луценко, на который обратили внимание в НАБУ, касается "отсутствия войны" между Бюро и ГПУ.
Следующий тезис, который опровергает Бюро, касается того, что "в ГПУ никто не рассекречивал так называемых агентов НАБУ".
Очередная "Неправда от Генпрокурора", как отмечают в Бюро касается возвращения НАБУ в Госбюджет в рамках спецконфискации 26 тыс. грн.
Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал мифом "войну" между Генеральной прокуратурой Украины и Национальным антикоррупционным бюро Украины.