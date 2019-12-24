У НАБУ розповіли про перевірки своїх працівників на детекторі брехні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України за перше півріччя цього року провело 115 перевірок із застосуванням поліграфу для потенційних працівників та під час здійснення службових розслідувань. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"За І півріччя 2019 року детективи НАБУ здійснили 115 психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфу, як стандартної процедури перед призначенням на посаду, після проходження випробувального терміну та під час здійснення службових розслідувань", - вказали у бюро.
У НАБУ зауважили, що застосування поліграфа є одним із інструментів формування довіри до працівників бюро.
Додамо, НАБУ складається з центрального та територіальних управлінь, гранична чисельність працівників яких становить 700 осіб.
Нагадаємо, директора НАБУ Ситника внесли до реєстру корупціонерів.