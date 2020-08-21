У НАБУ прокоментували звільнення Холодницького
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України висловили сподівання, що звільнення з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького не має стати на заваді розслідуванням у Бюро. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Звільнення з посади керівника САП Назара Холодницького не має стати на заваді розслідуванням Національного бюро", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що період п’ятирічної співпраці НАБУ та САП запам’ятався стрімким стартом протидії топкорупції в Україні, резонансними розслідуваннями і першими судовими вироками з реальною мірою покарання винних.
"Як у будь-якому робочому процесі було різне: конфлікти, дискусії, компроміси і досягнення повної згоди", - зазначається у повідомленні.
Також наголошується, що минулі півроку стали чи не найбільш конструктивними з точки зору взаємодії й ефективності роботи НАБУ і САП.
"Сподіваємося, що зі звільненням керівника САП і подальшою необхідністю вирішення окремих робочих питань з Офісом Генерального прокурора не стане ризиком для функціонування налагодженого антикорупційного механізму", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Назар Холодницький звільнився з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за власним бажанням.