У НАБУ повідомили, що меморандум про боротьбу з корупцією в "Укрзалізниці" був всього лише декларацією

Цитата

“Меморандум з АТ „Укрзалізниця“ за своєю правовою природою і змістом має декларативний характер, а значить на його підставі у сторін не виникає взаємних прав і зобов’язань”, — заявили в НАБУ.

Деталі

У Бюро доповнили, що сенс меморандуму зводиться до декларування “Укрзалізниці” допомоги у виявленні та розслідуванні корупційних дій, зокрема шляхом надання на запити НАБУ документів, які можуть свідчити про корупційні правопорушення.

Контекст

11 березня в відставку подав комерційний директор “Укрзалізниці” Іраклі Езугбая — колишній глава залізниці Грузії, звинувачений там в розкраданнях в особливо великих розмірах. 15 березня Кабмін звільнив главу правління “Укрзалізниці” Володимира Жмака, колишнього заступника Михайла Саакашвілі в Одеській обласній держадміністрації. Усіх трьох (поки неофіційно) підозрюють в діях, які могли погіршити фінансове становище “Укрзалізниці”, а це: заниження тарифів на вантажоперевезення, передача значного парку напіввагонів на три роки за фіксованою ціною компанії з орбіти Ріната Ахметова, а також реформування “Укрзалізниці”, а саме виокремлення вертикалі вантажоперевезень (найприбутковіша частина “УЗ”) “Карго” в спосіб, який суперечив європейським директивам. Всі ці дії залишилися поза увагою НАБУ, яке від імені детектива Дениса Гюльмагомедова розписалася в меморандумі.

Якщо раніше Гюльмагомедов ретельно відстежував пільги на вантажоперевезення і притягував до відповідальності посадових осіб “УЗ” за їх надання, то у випадку з Іраклі Езугбаем і його рішенням знизити тарифи на вантажоперевезення і як наслідок недоотримати як мінімум 7 млрд грн реакції детектива не було. Зрозуміло, і Езугбая зі Жмаком проти себе не свідчили. З відкритих джерел відомо, що НАБУ з дати підписання меморандуму не відкрило жодної справи проти правління “Укрзалізниці” на фоні недоотримання 25 млрд грн від запланованого річного доходу держкомпанії.

Про Гюльмагомедове відомо, що він отримує гранти від фонду “Відродження” Джорджа Сороса (який вважався спонсором політичного руху Саакашвілі в Грузії), а також разом з першим заступником директора НАБУ Гізо Углаву відвідує організовані цим фондом заходи.

Сполучною ланкою між правлінням “Укрзалізниці” і НАБУ найвірогідніше була Поліна Чиж, яка була раніше помічницею першого заступника директора НАБУ Углаву, а після виявилася в “Укрзалізниці”. Журналісти висунули версію, що “Укрзалізницею” в цей період міг керувати Михайло Саакашвілі, а схема зв’язків виглядала так:

Доповнення

Сам Гюльмагомедов на момент виходу публікації на питання УНН не відповів.

Про журналістське розслідування і можливий зв’язок детектива НАБУ Дениса Гюльмагомедова з членами правління “Укрзалізниці” НАБУ повідомило в Спеціальну антикорупційну прокуратуру.

Також відомо

Тимчасова слідча комісія парламенту, створена в січні для оцінки критичного стану “Укрзалізниці”, на наступне засідання викликала правоохоронців, які повинні були наглядати за дотриманням законів в “Укрзалізниці”. У тому числі очікується доповідь НАБУ.