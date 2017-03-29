У НАБУ повідомили подробиці слідчих дій у Нацбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з Департаментом економіки Національної поліції здійснюють слідчі дії у Національному банку України, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ у Facebook.
У НАБУ повідомили, що станом на 16 годину 29 березня детективи НАБУ спільно з Департаментом захисту економіки Національної поліції України проводять слідчі дії в Національному банку України, під час яких здійснюється виїмка документів.
Документи надаються добровільно.
“Слідчі дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовцями НБУ своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, які за попередньою змовою зі службовими особами низки комерційних банків в порушення Закону "Про банки та банківську діяльність" вчинили дії, які спричинили тяжкі наслідки державним інтересам. Йдеться про період 2015-2016 років”, — пояснили у Бюро.
У прес-службі також зазначили, що розслідування за цими фактами детективи НАБУ розпочали в лютому 2017 року. Наразі жодному з фігурантів не повідомлено про підозру.
Як повідомляв УНН з посиланням на САП, НАБУ проводить обшуки у Національному банку України.