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В НАБУ сообщили подробности следственных действий в Нацбанке

В НАБУ сообщили подробности следственных действий в Нацбанке

Киев • УНН

 • 9396 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с Департаментом экономики Национальной полиции осуществляют следственные действия в Национальном банке Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ в Facebook.

В НАБУ сообщили, что по состоянию на 16 часов 29 марта детективы НАБУ совместно с Департаментом защиты экономики Национальной полиции Украины проводят следственные действия в Национальном банке Украины, во время которых осуществляется выемка документов. Документы предоставляются добровольно.

"Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение Закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, повлекшие тяжкие последствия государственным интересам. Речь идет о периоде 2015-2016 годов ", - объяснили в Бюро.

В пресс-службе также отметили, что расследование по этим фактам детективы НАБУ начали в феврале 2017 года. В данный момент ни одному из фигурантов не сообщили о подозрении.

Как сообщал УНН со ссылкой на САП, НАБУ проводит обыски в Национальном банке Украины .

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