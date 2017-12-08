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У НАБУ назвали обшуки у Мін'юсті невідкладними слідчими діями

У НАБУ назвали обшуки у Мін'юсті невідкладними слідчими діями

Київ • УНН

 • 14362 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Працівники Національного антикорупційного бюро провели два санкціоновані обшуки у будівлі Мін'юсту та у працівника міністерства. Про це йдеться в заяві НАБУ, передає УНН.

"Детективи Національного бюро 8 грудня 2017 року проводили невідкладні слідчі дії (обшук) у службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції України. Невідкладність слідчої дії була обумовлена оперативною інформацією про ризик знищення документів, які мали бути надані Мін'юстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що доступ до зазначених матеріалів детективам НАБУ санкціоновано 23 листопада 2017 року слідчим суддею Солом’янського районного суду міста Києва. Відповідно до цієї ухвали, Мін'юст був зобов’язаний надати запитувані відомості до Національного Бюро.

"Проте ввечері 7 грудня детективи отримали оперативну інформацію про те, що частина запитуваних документів знищується. В результаті обшуку ця інформація підтвердилась, залишки документів вилучено. Слідчу дію проведено на підставі ч.3 ст. 233 Кримінального процесуального кодексу України з метою врятування майна, яке може мати ознаки речових доказів", - наголосили у Бюро.

Також у відомстві зазначили, що 8 грудня детективи НАБУ провели санкціонований обшук за місцем проживання одного з посадовців Мін'юсту, під час якого в приватному помешканні вилучено службові документи, які міністерство мало надати НАБУ на виконання ухвали суду.

"Зазначені слідчі дії були законними, обґрунтованими та погодженими з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Наразі детективи НАБУ звертаються до суду для отримання санкції на вилучення віднайдених під час обшуку доказів. Розслідування у кримінальному провадженні детективи НАБУ здійснюють з червня 2017 року. Попередня правова кваліфікація — ч.2 ст.28, ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу України", - наголосили у НАБУ.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України вимагає від Генерального прокурора Юрія Луценка надати негайно правову оцінку співробітникам НАБУ, які сьогодні вранці провели незаконний обшук.

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