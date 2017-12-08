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В НАБУ назвали обыски в Минюсте неотложными следственными действиями

В НАБУ назвали обыски в Минюсте неотложными следственными действиями

Киев  •  УНН

 • 14360 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Работники Национального антикоррупционного бюро провели два санкционированные обыски в здании Минюста и у работника министерства. Об этом говорится в заявлении НАБУ, передает УНН.

"Детективы Национального бюро 8 декабря 2017 проводили неотложные следственные действия (обыск) в служебном кабинете одного из чиновников Министерства юстиции Украины. Неотложность следственного действия было обусловлено оперативной информацией о риске уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Минюстом в рамках расследования детективами НАБУ уголовного производство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доступ к указанным материалов детективам НАБУ санкционировано 23 ноября 2017 следственным судьей Соломенского районного суда города Киева. Согласно этого постановления, Минюст обязан предоставить запрашиваемые сведения в Национальное Бюро.

"Однако вечером 7 декабря детективы получили оперативную информацию о том, что часть запрашиваемых документов уничтожается. В результате обыска эта информация подтвердилась, остатки документов изъято. Следственное действие проведено на основании ч.3 ст. 233 Уголовного процессуального кодекса Украины с целью спасения имущества, может иметь признаки вещественных доказательств", - отметили в Бюро.

Также в ведомстве отметили, что 8 декабря детективы НАБУ провели санкционированный обыск по месту жительства одного из чиновников Минюста, во время которого в частном доме изъято служебные документы, которые министерство должно было предоставить НАБУ во исполнение постановления суда.

"Указанные следственные действия были законными, обоснованными и согласованными с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сейчас детективы НАБУ обращаются в суд для получения санкции на изъятие найденных при обыске доказательств. Расследование в уголовном производстве детективы НАБУ осуществляют с июня 2017 года. Предыдущая правовая квалификация - ч .2 ст.28, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины", - отметили в НАБУ.

Напомним, Министерство юстиции Украины требует от Генерального прокурора Юрия Луценко предоставить немедленно правовую оценку сотрудникам НАБУ, которые сегодня утром провели незаконный обыск.

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