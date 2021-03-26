У МЗС з'явилась Комунікаційна стратегія
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Колегія Міністерства закордонних справ цього тижня ухвалила Комунікаційну стратегію МЗС, яка створює злагоджену, чітку та дієву систему зовнішньої і внутрішньої комунікації міністерства для досягнення стратегічних цілей відомства. Про це на брифінгу у п’ятницю сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“Другий документ, який ми ухвалили на засіданні колегії міністерства — це Комунікаційна стратегія МЗС України. Теж вперше такий документ з’являється в МЗС, його підготовка була всеохоплюючою — ми залучили різних експертів. Але головне, що мені подобається у цьому документі — це те, що він по-суті побудований за принципом вивчених нами уроків важкого дипломатичного комунікативного життя. Ми написали не абстрактний документ, а конкретний, прикладни документ, стратегію, на основі реального життя”, — сказав Кулеба.
Деталі
За словами міністра, Комунікаційна стратегія МЗС України створює злагоджену, чітку та дієву систему зовнішньої і внутрішньої комунікації міністерства для досягнення стратегічних цілей МЗС. Стратегія закладає фундаментальні принципи діяльності, відображає цінності МЗС, місію та візію функціонування міністерства.
Стратегія відповідає на виклики, які диктує нова реальність пандемії та майбутнього світу після її завершення.
“Вперше ми чітко формулюємо і встановлюємо дороговказ про те, що перевага в комунікації має надаватись цифровим і дистанційним рішенням, формуємо сталі процедури планування, реалізації та оцінки ефективності комунікацій, які мають бути гнучкими і водночас не відходити від засад зовнішньої політики України, і чітко формулюємо алгоритми дій працівників дипломатичної служби у тій чи іншій комунікаційній ситуації, визначаючи правила їх поведінки”, — пояснив Кулеба.
Дотримання цих правил гарантуватиме належну комунікацію МЗС, і відповідно ще більш ефективну роботу у цій сфері, додав він.
Доповнення
Раніше сьогодні міністр повідомив, що Колегія Міністерства закордонних справ цього тижня ухвалила Стратегію публічної дипломатії МЗС.