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В МИД появилась Коммуникационная стратегия

В МИД появилась Коммуникационная стратегия

Киев  •  УНН

 • 23512 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Коллегия Министерства иностранных дел на этой неделе приняла коммуникационную стратегию МИД, создающую слаженную, четкую и действенную систему внешней и внутренней коммуникации министерства для достижения стратегических целей ведомства. Об этом на брифинге в пятницу сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Второй документ, который мы приняли на заседании коллегии министерства — это Коммуникационная стратегия МИД Украины. Тоже впервые такой документ появляется в МИД, его подготовка была всеобъемлющей — мы привлекли различных экспертов. Но главное, что мне нравится в этом документе — это то, что он по сути построен по принципу изученных нами уроков тяжелой дипломатической коммуникативной жизни. Мы написали не абстрактный документ, а конкретный, прикладной документ, стратегию, на основе реальной жизни”, — сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, Коммуникационная стратегия МИД Украины создает слаженную, четкую и действенную систему внешней и внутренней коммуникации министерства для достижения стратегических целей МИД. Стратегия закладывает фундаментальные принципы деятельности, отражает ценности МИД, миссию и видение функционирования министерства.

Стратегия отвечает на вызовы, которые диктует новая реальность пандемии и будущего мира после ее завершения.

“Впервые мы четко формулируем и устанавливаем указатель о том, что преимущество в коммуникации должно предоставляться цифровым и дистанционным решениям, формируем стабильные процедуры планирования, реализации и оценки эффективности коммуникаций, которые должны быть гибкими и одновременно не отходить от принципов внешней политики Украины, и четко формулируем алгоритмы действий работников дипломатической службы в той или иной коммуникационной ситуации, определяя правила их поведения”, — пояснил Кулеба.

Соблюдение этих правил гарантирует надлежащую коммуникацию МИД, и соответственно еще более эффективную работу в этой сфере, добавил он.

Дополнение

Ранее сегодня министр сообщил, что Коллегия Министерства иностранных дел этой неделе приняла Стратегию публичной дипломатии МИД.

Украинские Национальные Новости

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