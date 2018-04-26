У МЗС засудили нові масові обшуки в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України засудили нові масові обшуки у кримськотатарських підприємців в окупованому Криму. Про це у своєму Twitter заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.
"Рішуче засуджуємо нові незаконні обшуки в окупованому Криму. Дискримінація кримських татар. Докази злочинів подамо до міжнародних судів", - заявила Беца.
Нагадаємо, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що сьогодні представники ФСБ Росії проводять десятки обшуків у домах кримськотатарських підприємців, а також у їхніх родичів. Також обшуки проводяться в приміщеннях виробничих баз і десятків фірмових магазинів провідною кримської фірми по дистрибуції продуктів харчування в Криму "КримОпт".
Як повідомляв УНН, Україна надіслала до Міжнародного суду ООН звернення з проханням надати тлумачення свого Наказу щодо застосування тимчасових заходів проти Російської Федерації, в тому числі, підтвердити те, що Росія зобов’язана скасувати заборону діяльності Меджлісу.