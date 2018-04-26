В МИД осудили новые массовые обыски в оккупированном Крыму

"Решительно осуждаем новые незаконные обыски в оккупированном Крыму. Дискриминация крымских татар. Доказательства преступлений подадим в международные суды", - заявила Беца.



Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что сегодня представители ФСБ России проводят десятки обысков в домах крымскотатарских предпринимателей, а также у их родственников. Также обыски проводятся в помещениях производственных баз и десятков фирменных магазинов ведущей крымской фирмы по дистрибуции продуктов питания в Крыму "КримОпт".



Как сообщал УНН, Украина направила в Международный суд ООН обращения с просьбой предоставить толкование своего Приказа о применении временных мер против Российской Федерации, в том числе, подтвердить то, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса.