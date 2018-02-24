У МЗС запевнили, що Україна віддана мінським домовленостям
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна дотримується мінських домовленостей, а Росія має забрати війська і техніку з України. Про це в Twitter заявила речницям МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.
“Україна прагне миру, а РФ хоче війни, збройна агресія проти України триває 4 роки в порушення міжнародного права та Мінську. Україна віддана мінським домовленостям. Росія має забрати свої війська, техніку з території України і припинити агресію”, — заявила М.Беца, коментуючи заяву МЗС РФ щодо українського закону про реінтеграцію Донбасу.
Нагадаємо, в МЗС РФ заявили, що підписання Президентом України Петром Порошенко закону про реінтеграцію Донбасу “перекреслює мінські угоди” і “розв’язує руки “партії війни”.
Як повідомляв УНН, 24 лютого закон про реінтеграцію Донбасу набув чинності.