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У МЗС запевнили, що Україна віддана мінським домовленостям

У МЗС запевнили, що Україна віддана мінським домовленостям

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна дотримується мінських домовленостей, а Росія має забрати війська і техніку з України. Про це в Twitter заявила речницям МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.

“Україна прагне миру, а РФ хоче війни, збройна агресія проти України триває 4 роки в порушення міжнародного права та Мінську. Україна віддана мінським домовленостям. Росія має забрати свої війська, техніку з території України і припинити агресію”, — заявила М.Беца, коментуючи заяву МЗС РФ щодо українського закону про реінтеграцію Донбасу.

Нагадаємо, в МЗС РФ заявили, що підписання Президентом України Петром Порошенко закону про реінтеграцію Донбасу “перекреслює мінські угоди” і “розв’язує руки “партії війни”.

Як повідомляв УНН, 24 лютого закон про реінтеграцію Донбасу набув чинності.

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