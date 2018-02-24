В МИД заверили, что Украина предана минским договоренностям
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина придерживается минских договоренностей, а Россия должна забрать войска и технику из Украины. Об этом в Twitter заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Украина хочет мира, а РФ хочет войны, вооруженная агрессия против Украины продолжается 4 года в нарушение международного права и Минске. Украина предана минским договоренностям. Россия даолжна отвести свои войска, технику с территории Украины и прекратить агрессию", - заявила М.Беца, комментируя заявление МИД РФ относительно украинского закона о реинтеграции Донбасса.
Напомним, в МИД РФ заявили, что подписание Президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса "перечеркивает минские соглашения" и "развязывает руки "партии войны".
Как сообщал УНН, 24 февраля закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу.