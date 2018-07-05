У МЗС закликали світ посилити тиск на Москву після вирока Балуху

“Як помста за незламність українського патріота, який і за ґратами не скорився окупаційному режиму, проти Володимира Балуха була сфабрикована чергова справа, за якою строк його ув’язнення зріс до п’яти років. Вражає нечуваний цинізм російських окупантів — людину, яка оголосила безстрокове голодування майже чотири місяці тому, 19 березня, засудили за абсурдними звинуваченнями у „побитті“ начальника СІЗО”, — зазначили в МЗС.

У міністерстві підкреслили, що новий вирок окупаційного так званого суду у Криму свідчить, що ситуація з правами людини на півострові продовжує стрімко погіршуватися.

“У таких умовах у нас є серйозні підстави вважати, що здоров’я та життя Володимира Балуха та інших українських громадян — політичних в’язнів російського окупаційного режиму — знаходиться в небезпеці”, — наголосили у відомстві.

У заяві МЗС закликало припинити порушення прав людини та основних свобод і негайно звільнити Володимира Балуха та інших незаконно утримуваних громадян України.

“Посилення політичних репресій та утисків на окупованому Кримському півострові свідчить про необхідність зміцнення міжнародного політико-дипломатичного та економічного тиску на Москву з метою припинення порушень прав людини і основних свобод на тимчасово окупованій території, а також відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах”, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, “суд” в окупованому Криму засудив українського політв’язня Володимира Балуха до 5 років ув’язнення. Балух голодує вже понад 100 днів.