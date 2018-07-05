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В МИД призвали мир усилить давление на Москву после приговора Балуху

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с новым решением так называемого суда российской оккупационной администрации в г.Симферополь по делу гражданина Украины Владимира Балуха. Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте МИД, передает УНН.

"Как месть за силу украинского патриота, который и за решеткой не покорился оккупационному режиму, против Владимира Балуха было сфабриковано очередное дело, по которому срок его заключения вырос до пяти лет. Поражает неслыханный цинизм российских оккупантов - человека, который объявил бессрочную голодовку почти четыре месяца назад, 19 марта, осудили по абсурдным обвинениям в "избиении" начальника СИЗО", - отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что новый приговор оккупационного так называемого суда в Крыму свидетельствует, что ситуация с правами человека на полуострове стремительно ухудшаться.

"В таких условиях у нас есть серьезные основания считать, что здоровье и жизнь Владимира Балуха и других украинских граждан - политических заключенных российского оккупационного режима - находится в опасности", - отметили в ведомстве.

В заявлении МИД призвал прекратить нарушение прав человека и основных свобод и немедленно освободить Владимира Балуха и других незаконно удерживаемых граждан Украины.

"Усиление политических репрессий и притеснений на оккупированном Крымском полуострове свидетельствует о необходимости укрепления международного политико-дипломатического и экономического давления на Москву с целью прекращения нарушений прав человека и основных свобод на временно оккупированной территории, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах" , - говорится в заявлении.

Напомним, "суд" в оккупированном Крыму приговорил украинского политзаключенного Владимира Балуху к 5 годам заключения. Балух голодает уже более 100 дней.

Украинские Национальные Новости

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