У МЗС закликали Росію забезпечити ОБСЄ свободу пересування на Донбасі і в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ вкотре закликали Росію забезпечити свободу пересування спостерігачів місії ОБСЄ в окремих районах Донбасу і в Криму. Про це написала речник МЗС України Мар’яна Беца у своєму Twitter, передає УНН.
“ОБСЄ схвалило рішення про продовження на 12 місяців до 31.03.18 мандату СММ, який поширюється на всю територію України. Вкотре закликаємо РФ вжити заходів для забезпечення свободи пересування спостерігачів в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також в АР Крим”, — написала М.Беца.
Нагадаємо, ОБСЄ продовжила на рік мандат спостережної місії в Україні.
2/2 Вкотре закликаємо РФ вжити заходів для забезпечення свободи пересування спостерігачів в окр районах Донец та Луган обл,а також в АРКрим— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 16 марта 2017 г.