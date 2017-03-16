В МИД призвали Россию обеспечить ОБСЕ свободу передвижения на Донбассе и в Крыму

"ОБСЕ приняло решение о продлении на 12 месяцев до 31.03.18 мандата СММ, который распространяется на всю территорию Украины. Еще раз призываем РФ принять меры для обеспечения свободы передвижения наблюдателей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в АР Крым", - написала М.Беца.

Напомним, ОБСЕ продлил на год мандат наблюдательной миссии в Украине.

2/2 еще раз призываем РФ принять меры для обеспечения свободы передвижения наблюдателей в отд районах Донец и Луган обл, а также в АРКрым