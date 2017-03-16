В МИД призвали Россию обеспечить ОБСЕ свободу передвижения на Донбассе и в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел еще раз призвали Россию обеспечить свободу передвижения наблюдателей миссии ОБСЕ в отдельных районах Донбасса и в Крыму. Об этом написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в своем Twitter, передает УНН.
"ОБСЕ приняло решение о продлении на 12 месяцев до 31.03.18 мандата СММ, который распространяется на всю территорию Украины. Еще раз призываем РФ принять меры для обеспечения свободы передвижения наблюдателей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в АР Крым", - написала М.Беца.
Напомним, ОБСЕ продлил на год мандат наблюдательной миссии в Украине.
2/2 еще раз призываем РФ принять меры для обеспечения свободы передвижения наблюдателей в отд районах Донец и Луган обл, а также в АРКрым- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 16 марта 2017 г.