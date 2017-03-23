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У МЗС висловили протест проти продовження арешту А.Чийгозу

У МЗС висловили протест проти продовження арешту А.Чийгозу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ висловили протест проти продовження арешту на три місяці заступнику голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгозу. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомила речник МЗС Мар’яна Беца, передає УНН.

“Рішення у справі А.Чийгоза є нікчемним. Справа сфабрикована. Висловлюємо протест і вимагаємо звільнення”, — написала М.Беца.

Рішення у справі А.Чийгоза є нікчемним.Справа сфабрикована. Висловлюємо протест і вимагаємо звільнення #FreeChiygoz https://t.co/rnfG4r3pyL

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 березня 2017 р.

Як повідомляв УНН, суд продовжив утримання під вартою заступнику голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгозу на три місяці у період з 8 квітня по 8 липня.

Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах під стінами” кримського парламенту 26 лютого 2014 року.

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