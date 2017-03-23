У МЗС висловили протест проти продовження арешту А.Чийгозу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ висловили протест проти продовження арешту на три місяці заступнику голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгозу. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомила речник МЗС Мар’яна Беца, передає УНН.
“Рішення у справі А.Чийгоза є нікчемним. Справа сфабрикована. Висловлюємо протест і вимагаємо звільнення”, — написала М.Беца.
Рішення у справі А.Чийгоза є нікчемним.Справа сфабрикована. Висловлюємо протест і вимагаємо звільнення #FreeChiygoz https://t.co/rnfG4r3pyL— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 березня 2017 р.
Як повідомляв УНН, суд продовжив утримання під вартою заступнику голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгозу на три місяці у період з 8 квітня по 8 липня.
Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах під стінами” кримського парламенту 26 лютого 2014 року.