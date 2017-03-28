У МЗС України засудили заочний арешт А.Яценюка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України засудило заочне засудження екс-прем'єр-міністра України Аресенія Яценюка Єсентукським міським судом Ставропольського краю. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті МЗС, передає УНН.
“Міністерство закордонних справ України висловлює своє обурення рішенням щодо заочного засудження українського політичного діяча А.П.Яценюка (Прем’єр-міністра України у 2014-2016 рр.) у зв’язку з тим, що “він 21 лютого 2017 року був оголошений російською стороною у міжнародний розшук”", — йдеться у заяві.
У МЗС зазначають, що “абсурдні звинувачення у кримінальних злочинах, які стали підставою для винесення даного рішення, не мають нічого спільного ні з реальністю, ні зі здоровим глуздом. Натомість, це чергове свідчення повної деградації російської державної системи, яка перетворила правосуддя на слухняний інструмент юридичного виправдання російської агресії проти України, у тому числі шляхом переслідувань українських політичних діячів та пересічних українців, десятки яких незаконно утримуються у російських в’язницях”.
Міністерство закордонних справ України наголосило, що подібні судові фарси є елементом гібридної війни, за допомогою якого російська влада намагається відвернути увагу від реальних злочинів, скоєних на території України за наказами вищого політичного та військового керівництва РФ.
“Притягнення до відповідальності винних у скоєнні цих злочинів, у тому числі за незаконну окупацію частини суверенної території України та репресії за етнічною ознакою, вторгнення військових підрозділів та постачання зброї, фінансування терористів, численні жертви та руйнування, є лише справою часу”, — йдеться у повідомленні.
Також у МЗС закликали світове співтовариство посилити тиск на РФ з метою припинення агресії проти України.
“Закликаємо світове співтовариство посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення агресії проти України та відновлення поваги до основоположних норм та принципів міжнародного права”, — зазначили у МЗС.
Як повідомляв УНН, російський суд заочно арештував А.Яценюка.