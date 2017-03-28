В МИД Украины осудили заочный арест А.Яценюка

"Министерство иностранных дел Украины выражает свое возмущение решением по заочному осуждении украинского политического деятеля А.П.Яценюка (Премьер-министра Украины в 2014-2016 гг.) В связи с тем, что" он 21 февраля 2017 года был объявлен российской стороной в международный розыск"", - говорится в заявлении.

В МИД отмечают, что "абсурдные обвинения в уголовных преступлениях, которые стали основанием для вынесения данного решения, не имеют ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом. Зато, это очередное свидетельство полной деградации российской государственной системы, которая превратила правосудие в послушный инструмент юридического оправдания российской агрессии против Украины, в том числе путем преследования украинских политических деятелей и рядовых украинцев, десятки которых незаконно содержатся в российских тюрьмах ".

Министерство иностранных дел Украины отметило, что подобные судебные фарсы являются элементом гибридной войны, с помощью которой российские власти пытаются отвлечь внимание от реальных преступлений, совершенных на территории Украины по приказам высшего политического и военного руководства РФ.

"Привлечение к ответственности виновных в совершении этих преступлений, в том числе за незаконную оккупацию части суверенной территории Украины и репрессии по этническому признаку, вторжение военных подразделений и поставки оружия, финансирование террористов, многочисленные жертвы и разрушения, являются лишь делом времени", - говорится в сообщении.

Также в МИД призвали мировое сообщество усилить давление на РФ с целью прекращения агрессии против Украины.

"Призываем мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения агрессии против Украины и восстановление уважения к основополагающим нормам и принципам международного права", - отметили в МИД.

Как сообщал УНН, российский суд заочно арестовал А.Яценюка .