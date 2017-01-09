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У МЗС України засудили недавні теракти в Єгипті, Ізраїлі, Іраку та Туреччині

Київ • УНН

 • 7782 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує терористичні акти, що сталися упродовж останніх днів, зокрема, в Єгипті, Ізраїлі, Іраку та Туреччині, в результаті яких загинули десятки осіб та близько сотні дістали поранення, передає УНН з посиланням на відповідну заяву МЗС.

“Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих та бажаємо швидкого і повного одужання пораненим. Сплеск терористичних актів, що спостерігається останнім часом, вчергове підкреслює необхідність консолідації зусиль світової спільноти для боротьби з цим ганебним явищем, яке є загрозою для усього цивілізованого світу.

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Подібні акти насильства, під час яких гинуть невинні люди, є кримінальними злочинами і не мають виправдань, під якими б гаслами вони не скоювалися”, — йдеться у заяві МЗС

Як повідомляв УНН, внаслідок теракту на КПП в Єгипті загинуло семеро поліцейських і один цивільний.

Українські Національні Новини

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