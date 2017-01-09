В МИД Украины осудили недавние теракты в Египте, Израиле, Ираке и Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает террористические акты, которые произошли в течение последних дней, в частности, в Египте, Израиле, Ираке и Турции, в результате которых погибли десятки человек и около сотни получили ранения, передает УНН со ссылкой на соответствующее заявление МИД.
"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего и полного выздоровления раненым. Всплеск террористических актов, наблюдающийся в последнее время, в очередной раз подчеркивает необходимость консолидации усилий мирового сообщества для борьбы с этим позорным явлением, которое представляет угрозу для всего цивилизованного мира.
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Подобные акты насилия, во время которых гибнут невинные люди, являются уголовными преступлениями и не имеют оправданий, под какими бы лозунгами они не совершались", - говорится в заявлении МИД
Как сообщал УНН, в результате теракта на КПП в Египте погибли семь полицейских и один гражданский.