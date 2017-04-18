У МЗС України в чергове закликали Росію припинити переслідування М.Семени

“Судилище у справі М.Семени триває. Сфабриковані обвинувачення. Вкотре вимагаємо припинити переслідування журналіста”, — написала М.Беца.

Нагадаємо, 18 квітня у Залізничному районному суді Сімферополя в анексованому Росією Криму розпочалось чергове судове засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени, якого звинувачують у закликах до “порушення територіальної цілісності Російської Федерації”.

Як повідомляв УНН, справа стосовно М.Семени була порушена навесні минулого року. За версією обвинувачення, журналіст порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму з української сторони. Сам М.Семена наполягає, що реалізовував своє право на “свободу вираження поглядів”.