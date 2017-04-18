В МИД Украины в очередной раз призвали Россию прекратить преследование Н.Семены

"Судилище по делу Н.Семены продолжается. Сфабрикованы обвинения. Раз требуем прекратить преследование журналиста", - написала М.Беца.

Напомним, 18 апреля в Железнодорожном районном суде Симферополя в аннексированом Россией Крыму началось очередное судебное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены, которого обвиняют в призывах к "нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

Как сообщал УНН, дело в отношении Н.Семены было возбуждено весной прошлого года. По версии обвинения, журналист нарушил российское законодательство в статье о блокаде Крыма с украинской стороны. Сам Н.Семена настаивает, что реализовывал свое право на "свободу слова".