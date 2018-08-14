У МЗС України розповіли останні дані щодо обвалу мосту в Генуї
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. За останніми даними, інформації щодо українців серед постраждалих чи загиблих внаслідок обвалу автомобільного мосту біля Генуї на півночі Італії немає. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС — начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
“За останньою інформацією, під час обвалу мостом прямувало понад 30 легкових автомобілів і кілька вантажівок. Місцеві органи влади для подолання наслідків трагедії запровадили режим дій, передбачений при землетрусах”, — повідомив він.
За словами Кирилича, генеральне консульство України в Мілані оперативно встановило контакт з компетентними органами Генуї з метою з’ясування можливої наявності громадян України серед постраждалих, а також направило офіційний запит до префектури цього міста з проханням невідкладно інформувати про можливу наявність українців серед постраждалих.
"Станом на цей час інформації щодо постраждалих відсутня. Звернень до консульської установи від постраждалих українців не надходило. Місцева влада поки що не повідомляє деталей про наслідки цієї трагедії. Генеральне консульство тримає прямий контакт з компетентними органами і здійснює моніторинг ситуації. За результатами оперативно повідомлятимемо", — зазначив він.
Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.
За даними місцевих ЗМІ, в результаті обвалу мосту загинуло 35 осіб.