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В МИД Украины рассказали последние данные по обрушению моста в Генуе

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. По последним данным, информации об украинцах среди пострадавших или погибших в результате обвала автомобильного моста близ Генуи на севере Италии нет. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

В МИД Украины рассказали последние данные по обрушению моста в Генуе

"По последней информации, во время обвала по мосту передвигалось более 30 легковых автомобилей и несколько грузовиков. Местные органы власти для преодоления последствий трагедии ввели режим действий, предусмотренный при землетрясениях", - сообщил он.

По словам Кирилича, генеральное консульство Украины в Милане оперативно установило контакт с компетентными органами Генуи с целью выяснения возможного наличия граждан Украины среди пострадавших, а также направило официальный запрос в префектуру города с просьбой безотлагательно информировать о возможном наличии украинцев среди пострадавших.

"По состоянию на данный момент информации о пострадавших нет. Обращений в консульское учреждение от пострадавших украинцев не поступало. Местные власти пока не сообщает деталей о последствиях этой трагедии. Генеральное консульство держит прямой контакт с компетентными органами и осуществляет мониторинг ситуации. О результатах будем оперативно сообщать", - отметил он.

Напомним, 14 августа на автостраде близ Генуи на севере Италии обвалилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.

По данным местных СМИ, в результате обрушения моста погибли 35 человек.

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