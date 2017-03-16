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У МЗС України привітали резолюцію ЄП щодо українських в’язнів у Росії

У МЗС України привітали резолюцію ЄП щодо українських в’язнів у Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України привітали ухвалення Європейським парламентом резолюції щодо українських в’язнів в Росії та ситуації в Криму, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.

“Цим рішенням законодавчий орган Європейського Союзу вкотре підтвердив беззаперечну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах і дав чіткий сигнал Російській Федерації, що її спроба анексії Криму ніколи не буде визнана ЄС та його державами-членами. Європейський Парламент також комплексно і об’єктивно навів факти масштабних і важких злочинів російської окупаційної влади і порушень прав людини”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Європарламент вкотре висловив вимогу до Росії негайно звільнити усіх громадян України, які незаконно утримуються на території РФ та окупованого Криму, та припинити будь-які подальші переслідування.

У МЗС також привітали наголошення європарламентарів на тому, що санкції проти Росії можуть бути скасовані лише після повернення Криму, а також їхній заклик до розширення санкції проти осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини

Повідомляється, що Європарламент підтримав позов України проти РФ у Міжнародному суді ООН щодо відповідальності Росії за підтримку тероризму на сході України та акти дискримінації проти етнічних українців і кримських татар в Криму.

А також у МЗС зазначили, що сприймають як знак відданості висловлену в резолюції підтримку ініціатив України щодо початку переговорного формату з деокупації Криму за участі ЄС.

“Як знак повної відданості міжнародному праву і одностайності з Україною у протидії російській агресії сприймаємо висловлену в резолюції підтримку ініціатив нашої держави щодо започаткування міжнародного переговорного формату з деокупації Криму за участі ЄС”, — йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що Росія має негайно звільнити усіх незаконно утримуваних українців на території окупованого Криму та на території РФ, припинити агресію і відновити повагу до міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України.

Як повідомляв УНН, ЄП ухвалив резолюцію з підтримкою політики санкцій щодо РФ за Крим.

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