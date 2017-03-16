В МИД Украины приветствовали резолюцию ЕП относительно украинских узников в России

“Этим решением законодательный орган Европейского Союза в очередной раз подтвердил безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и дал четкий сигнал Российской Федерации, что ее попытка аннексии Крыма никогда не будет признана ЕС и его государствами-членами. Европейский Парламент также комплексно и объективно привел факты масштабных и тяжелых преступлений российской оккупационной власти и нарушений прав человека”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Европарламент в очередной раз выразил требование к России немедленно освободить всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ и оккупированного Крыма, и прекратить любые дальнейшие преследования.

В МИД также приветствовали ударение европарламентариев на том, что санкции против России могут быть отменены только после возврата Крыма, а также их призыв к расширению санкции против лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека

Сообщается, что Европарламент поддержал иск Украины против РФ в Международном суде ООН относительно ответственности России за поддержку терроризма на востоке Украины и акты дискриминации против этнических украинцев и крымских татар в Крыму.

А также в МИД отметили, что воспринимают как знак преданности высказанную в резолюции поддержку инициатив Украины относительно начала переговорного формата по деоккупации Крыма при участии ЕС.

“Как знак полной преданности международному праву и единодушия с Украиной в противодействии российской агрессии воспринимаем высказанную в резолюции поддержку инициатив нашего государства по созданию международного переговорного формата по деоккупации Крыма при участии ЕС”, — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Россия должна немедленно освободить всех незаконно удерживаемых украинцев на территории оккупированного Крыма и на территории РФ, прекратить агрессию и восстановить уважение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНН, ЕП принял резолюцию с поддержкой политики санкций в отношении РФ за Крым.