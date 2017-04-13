У МЗС України назвали затримання кримських татар політикою залякування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України прокоментували затримання кримських татар, назвавши такі дії політикою залякування і висунули вимогу російській стороні негайно звільнити затриманих. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.
“В Україні обурені постійним нарощуванням російською окупаційною владою практики політичних репресій і переслідувань щодо етнічних спільнот, зокрема кримських татар, на тимчасово окупованій території АР Крим. 13 квітня 2017 року в Бахчисараї представниками репресивних органів за надуманими підставами затримано вісім громадян України кримськотатарського походження, у т.ч. із застосуванням сили”, — повідомили у прес-службі.
Також зазначається, що двом українським громадянам — Сейдамету Мустафаєву і Мідату Муждабаєву, житло яких було піддано обшуку, інкримінується стаття 20.3 КоАП РФ (пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій). Ще шістьох громадян, які стали свідками незаконних обшуків, звинувачують згідно зі статтею 20.2 КоАП РФ (порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).
“Розцінюємо такі дії як елементи посилення політики залякування, яку російська окупаційна влада послідовно проводить з метою знищення інакомислення і опозиції незаконній окупації.МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговими фактами порушення прав людини і вимагає від російської сторони негайно звільнити затриманих”, — наголосили у повідомленні.
У МЗС також закликали іноземних партнерів посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення політичних переслідувань й інших порушень прав людини в окупованому Криму.
Як повідомляв УНН, 13 квітня, у місті Бахчисарай, у Криму окупаційна влада затримала шість кримських татар і зараз відносно них приймається рішення суду про обрання запобіжного заходу.