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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 81209 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112091 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170456 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125420 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122322 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115485 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106309 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103839 просмотра

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В МИД Украины назвали задержание крымских татар политикой запугивания

В МИД Украины назвали задержание крымских татар политикой запугивания

Киев  •  УНН

 • 12534 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали задержание крымских татар, назвав такие действия политикой запугивания и потребовали от российской стороны немедленно освободить задержанных. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.

"В Украине возмущены постоянным наращиванием российской оккупационной властью практики политических репрессий и преследований в отношении этнических сообществ, в частности крымских татар, на временно оккупированной территории АР Крым. 13 апреля 2017 в Бахчисарае представителями репрессивных органов по надуманным основаниям задержаны восемь граждан Украины крымскотатарского происхождения, в т.ч. с применением силы", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что двум украинским гражданам - Сейдамету Мустафаеву и Мидату Муждабаеву, жилье которых было подвергнуто обыску, инкриминируется статья 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций). Еще шестерых граждан, которые стали свидетелями незаконных обысков, обвиняют по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

"Расцениваем такие действия как элементы усиления политики запугивания, которую российская оккупационная власть последовательно проводит с целью уничтожения инакомыслия и оппозиции незаконной оккупации. МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередными фактами нарушения прав человека и требует от российской стороны немедленно освободить задержанных", - отметили в сообщении.

В МИД также призвали иностранных партнеров усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения политических преследований и других нарушений прав человека в оккупированном Крыму.

Как сообщал УНН, 13 апреля, в городе Бахчисарай, в Крыму оккупационная власть задержала шесть крымских татар и сейчас в отношении них принимается решение суда об избрании меры пресечения.

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