У МЗС стурбовані трагедією в Єгипетській мечеті

"Яка страшна трагедія в Єгипті. Наші думки зараз з жертвами жахливої атаки на мечеть в Синаї", - написала М.Беца.

Нагадаємо, 24 листопада в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух, в результаті якого щонайменше 85 людей загинуло, десятки отримали поранення.

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