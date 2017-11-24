У МЗС стурбовані трагедією в Єгипетській мечеті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило співчуття через трагедію в Єгипетській мечеті, яка сталася сьогодні. Про це у своєму блозі Twitter повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНН.
"Яка страшна трагедія в Єгипті. Наші думки зараз з жертвами жахливої атаки на мечеть в Синаї", - написала М.Беца.
Нагадаємо, 24 листопада в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух, в результаті якого щонайменше 85 людей загинуло, десятки отримали поранення.
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