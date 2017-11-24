В МИД обеспокоены трагедией в Египетской мечети

"Какая страшная трагедия в Египте. Наши мысли сейчас с жертвами ужасной атаки на мечеть в Синае", - написала М.Беца.

Напомним, 24 ноября в мечети на Синайском полуострове в Египте произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере 85 человек погибли, десятки получили ранения.

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