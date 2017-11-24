В МИД обеспокоены трагедией в Египетской мечети
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило соболезнования в связи с трагедией в Египетской мечети, которая произошла сегодня. Об этом в своем блоге Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.
"Какая страшная трагедия в Египте. Наши мысли сейчас с жертвами ужасной атаки на мечеть в Синае", - написала М.Беца.
Напомним, 24 ноября в мечети на Синайском полуострове в Египте произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере 85 человек погибли, десятки получили ранения.
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